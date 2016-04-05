Mira cómo descargar robots gratis
Interception - script para MetaTrader 4
728
Publicado:
Es necesario para la organización de las acciones controladas por el usuario. Por ejemplo, el emulador de trading paso a paso.
Composición:
- IdleLib.dll - librería de intersección. Ubicar en la carpeta “libraries”.
- shablon.mq4 - ejemplo del script que caza todas los eventos de las ventanas del MetaTrader e imprime el código del evento (por ejemplo, el teclazo) y el nombre de la ventana donde ha ocurrido este evento.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8135
