Scripts

Interception - script para MetaTrader 4

Avals | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
728
Ranking:
(12)
Publicado:
IdleLib.dll (60 KB)
shablon.gif (6.99 KB)
shablon.mq4 (1.41 KB) ver
shablon.zip (33.86 KB)
Es necesario para la organización de las acciones controladas por el usuario. Por ejemplo, el emulador de trading paso a paso.

Composición:
  • IdleLib.dll - librería de intersección. Ubicar en la carpeta “libraries”.
  • shablon.mq4 - ejemplo del script que caza todas los eventos de las ventanas del MetaTrader e imprime el código del evento (por ejemplo, el teclazo) y el nombre de la ventana donde ha ocurrido este evento.

Interception

