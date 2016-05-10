Olá pessoal!

Eu já coloquei este script em muitas formas, mas eu esqueci totalmente este assunto no Code Base. Então, eu estou melhorando isso agora.:)

Bem, deixe-me apresentar "MT4 plug-in" que, de forma interativa, ajuda a calcular a quantidade de lotes no ativo selecionado de acordo com o saldo corrente (ou capital líquido) e limites de perda e então adiciona uma ordem (ou várias ordens simultaneamente para um ativo) com os parâmetros predefinidos.



Não há vírus, trojans, backdoors ou coisas assim neste plug-in.



No arquivo, existem arquivos de ajuda (em formato CHM) que descrevem todas as propriedades do plug-in e sua interface em detalhes.

Screenshot:



Em anexo, o plug-in em si e uma DLL de sistema que pode ser necessária somente se o plugin não for executado e produzir o erro 126.

Arquivo contém instruções detalhadas de instalação.



Meus cumprimentos,

Dmitry







