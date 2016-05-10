Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
mt4mm - script para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 995
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Olá pessoal!
Eu já coloquei este script em muitas formas, mas eu esqueci totalmente este assunto no Code Base. Então, eu estou melhorando isso agora.:)
Bem, deixe-me apresentar "MT4 plug-in" que, de forma interativa, ajuda a calcular a quantidade de lotes no ativo selecionado de acordo com o saldo corrente (ou capital líquido) e limites de perda e então adiciona uma ordem (ou várias ordens simultaneamente para um ativo) com os parâmetros predefinidos.
Não há vírus, trojans, backdoors ou coisas assim neste plug-in.
No arquivo, existem arquivos de ajuda (em formato CHM) que descrevem todas as propriedades do plug-in e sua interface em detalhes.
Screenshot:
Em anexo, o plug-in em si e uma DLL de sistema que pode ser necessária somente se o plugin não for executado e produzir o erro 126.
Arquivo contém instruções detalhadas de instalação.
Meus cumprimentos,
Dmitry
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8136
O script interception para pressionar as teclas ou botões do mouse nas janelas do MetaTrader 4. Pode ser útil para escrever os controles.Sistema BHS
Um sistema baseado nos números "redondos".
Este indicador tem uma natureza de recomendação. Mostra sinais estocásticos básicos.linreg
Um indicador simples, será útil para iniciantes, até a presente otimização.