Scripts

mt4mm - script para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
995
Avaliação:
(13)
Publicado:
msvcr71.zip (171.92 KB)
mt4mm_v0_1_rc_5.zip (135.86 KB)
Olá pessoal!

Eu já coloquei este script em muitas formas, mas eu esqueci totalmente este assunto no Code Base. Então, eu estou melhorando isso agora.:)

Bem, deixe-me apresentar "MT4 plug-in" que, de forma interativa, ajuda a calcular a quantidade de lotes no ativo selecionado de acordo com o saldo corrente (ou capital líquido) e limites de perda e então adiciona uma ordem (ou várias ordens simultaneamente para um ativo) com os parâmetros predefinidos.

Não há vírus, trojans, backdoors ou coisas assim neste plug-in.

No arquivo, existem arquivos de ajuda (em formato CHM) que descrevem todas as propriedades do plug-in e sua interface em detalhes.

Screenshot:


Em anexo, o plug-in em si e uma DLL de sistema que pode ser necessária somente se o plugin não for executado e produzir o erro 126.
Arquivo contém instruções detalhadas de instalação.

Meus cumprimentos,
Dmitry


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8136

