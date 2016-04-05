CodeBaseSecciones
linreg - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones: 1396
1396
Ranking:
(6)
Publicado:
_linreg.mq4 (2.18 KB) ver
Este indicador simple será útil para los principiantes. Incluso contiene la optimización.

Parámetros:

int LRPeriod=13;



linreg

