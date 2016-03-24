und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Hallo zusammen!
Ich habe dieses Lied schon in anderen Foren veröffentlicht aber komplett die Code Base vergessen. Also mache ich das jetzt.:)
Mithilfe der Preset-Parameter können Sie mit diesem Plugin ganz interaktiv die Lotgröße berechnen lassen und eine Order öffnen, entsprechend dem aktuellen Kontostand oder des aktuell verfügbaren Geldes und des angegebenen Limits für den maximalen Verlust.
In diesem Skript gibt es keine Viren Trojaner oder Backdoors.
In dem Archiv finden Sie Hilfe-Dateien (CHM format), welche alle Eigenschaften dieses Plugins im Detail beschreiben.
Screenshot:
Angefügt ist das Plugin und eine DLL, die notwendig werden könnte, falls das Plugin den Fehler mit der Nummer 126 produziert.
Das Archiv enthält detaillierte Installationsanweisungen.
Best regards,
Dmitry
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8136
