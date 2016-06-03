みなさん、こんにちは!

このスクリプトを多くのフォーラムに掲載しましたが、最初にコードベースについて忘れてしまいました。やっとできました! :)

では、対話的に預金通貨の口座株式およびリスク率に基づいて金融商品のためのロットサイズを計算させるMT4用のプラグインをご紹介しています。



トロイの木馬やバックドアなどはありません。



アーカイブの中には、CHM形式のヘルプファイルが含まれています。

スクリーンショットは以下の通りです。:



添付ファイルの中には、自分自身のスクリプトとスクリプトが起動されなくてエラー126が出る場合のみ必要なシステムDLLがあります。

詳細はスクリプトのソースコードをご覧ください。



宜しくお願いします。

ドミトリイ







