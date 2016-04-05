La estrategia se basa en el hecho de que en la vida real los números “redondos” terminados en “00” son más familiares para el ser humano. Por ejemplo, si el par EUR/USD se tradea a 1.2470 y su precio sube, la mayoría de las órdenes Stop va a colocarse dentro de uno o dos puntos cerca de 1.2500, en vez de, digamos, 1.2517. Este hecho puede ayudarnos a ganar, lo que intentaremos hacer.

Siga el enlace para ver la descripción original de la estrategia: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_46.php

El artículo detallado sobre la prueba del sistema y el enlace a los informes están disponibles en la edición de nuestra revista del 05.12.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=39

En nuestro foro se puede discutir y proponer las mejoras del sistema: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=178

Algoritmo de la estrategia de trading:

1. Abrimos el gráfico de una hora para el par de divisas EURUSD, lots 0,1;

2. Dibujamos el indicador Moving Average con los períodos 200.

Señal de compra (abrimos dos órdenes): El precio está por encima de MA y cruza el nivel 15 puntos más bajo del precio “redondo”



Señal de venta (abrimos dos órdenes): El precio está por debajo de MA y cruza el nivel 15 puntos más alto del precio “redondo”

Salida de las operaciones:

Vamos a salir de las transacciones por Stop Loss.

Después de testear las reglas descritas desde 2007.01.11 hasta 2008.01.11 hemos obtenido los siguientes resultados (por los precios de apertura):





Después de optimizar los parámetros en el mismo período, hemos obtenido el siguiente resultado del trabajo del EA:





La prueba forward fuera dell área de optimización, el artículo sobre la prueba del sistema y el enlace a los informes están disponibles en la edición de nuestra revista del 05.12.2008:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=39

