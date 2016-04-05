Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Digistoch-1 - indicador para MetaTrader 4
El indicador tiene el carácter de recomendación. Muestra las señales a base del estocástico.
Parámetros:
int K_period=8;
int D_period=3;
int S_period=3;
bool Show_Stoch_Value=true;
bool Show_Legend=true;
Digistoch-1
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8138
