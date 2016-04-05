CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Digistoch-1 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
922
Ranking:
(3)
Publicado:
_DIGISTOCH-1.mq4 (19.45 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador tiene el carácter de recomendación. Muestra las señales a base del estocástico.

Parámetros:

int K_period=8;
int D_period=3;
int S_period=3;
bool Show_Stoch_Value=true;
bool Show_Legend=true;



Digistoch-1

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8138

linreg linreg

Este indicador simple será útil para los principiantes. Incluso contiene la optimización.

Tro_Mid Tro_Mid

Muestra cuándo vender y cuándo comprar, pero no es todo tan fácil.

mt4mm mt4mm

Cálculo automático del tamaño del lote según el porcentaje establecido de riesgo, y la apertura de la orden (órdenes)

Interception Interception

Intercepción de la pulsación de las teclas o del clic del ratón en las ventanas del MetaTrader. Puede ser útil para escribir las acciones controladas por el usuario.