Digistoch-1

Muestra cuándo vender y cuándo comprar, pero no es todo tan fácil.

Este indicador simple será útil para los principiantes. Incluso contiene la optimización.

Cálculo automático del tamaño del lote según el porcentaje establecido de riesgo, y la apertura de la orden (órdenes)

Intercepción de la pulsación de las teclas o del clic del ratón en las ventanas del MetaTrader. Puede ser útil para escribir las acciones controladas por el usuario.