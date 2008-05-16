Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
mt4mm - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 13401
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Здравствуйте, уважаемые!
Уже на многих форумах выложил этот скрипт, а про КодеБейс совсем забыл. Исправляюсь :)
Итак: позвольте представить Вашему вниманию подключаемый модуль (plugin) для МТ4, который в интерактивном режиме позволяет расчитать размер лота по выбранному инструменту в зависимости от текущего баланса (или эквити) и лимита потерь, а затем выставить с указанными параметрами ордер (или несколько ордеров одновременно для одного инструмента).
Вирусов, троянов, бэкдоров и прочей лабуды в модуле нет.
В архиве имеется хелп (в формате CHM), описывающий все свойства и интерфейс модуля подробно.
Вот скриншот модуля:
В аттаче сам модуль и системная DLL-ка, которая может понадобиться только тем, у кого модуль не будет запускаться, выдавая ошибку 126.
Подробная инструкция по установке в архиве.
С уважением,
Дмитрий
Новейший индикатор оценки тренда, применяются полосы (наподобие полос Боллинджера).BHS system
Система на "круглых" цифрах
Индикатор несет в себе рекомендационный характер. Показывает сигналы на основе стохастика.linreg
Простой индикатор, будет полезен для начинающих. Даже присутствует оптимизированность.