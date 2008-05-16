CodeBaseРазделы
в карман
mt4mm - скрипт для MetaTrader 4

Дмитрий
Опубликован:
Обновлен:
msvcr71.zip (171.92 KB)
mt4mm_v0_1_rc_5.zip (135.86 KB)
Здравствуйте, уважаемые!

Уже на многих форумах выложил этот скрипт, а про КодеБейс совсем забыл. Исправляюсь :)

Итак: позвольте представить Вашему вниманию подключаемый модуль (plugin) для МТ4, который в интерактивном режиме позволяет расчитать размер лота по выбранному инструменту в зависимости от текущего баланса (или эквити) и лимита потерь, а затем выставить с указанными параметрами ордер (или несколько ордеров одновременно для одного инструмента).

Вирусов, троянов, бэкдоров и прочей лабуды в модуле нет.

В архиве имеется хелп (в формате CHM), описывающий все свойства и интерфейс модуля подробно.

Вот скриншот модуля:


В аттаче сам модуль и системная DLL-ка, которая может понадобиться только тем, у кого модуль не будет запускаться, выдавая ошибку 126.
Подробная инструкция по установке в архиве.

С уважением,
Дмитрий


