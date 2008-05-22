大家好！

我在论坛上上传了很多脚本，但却总是忘记还有代码基地的存在。现在来纠正 :)

我现在来给你们介绍一下 МТ4中的plugin，它可以按照当前的差额（或净值）和止损限定计算所选货币对的标准手数，然后放置指出参数的定单(或一种货币对的多个定单)。



在这个plug-in中不存在病毒，木马这类东西。



在帮助文档中(CHM格式)，对于plug-in 的属性有详细的描写.



以下是简短模式：





只需要plug-in和 DLL 系统。如果没有正常运行，则生成错误 126。

在文档中有详细的安装说明。

敬请关注

Dmitry





