Hier wird das System ausführlicher beschrieben. http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_39.php
Sie können in unserem Forum über diesen Artikel diskutieren und auch Vorschläge machen: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=81
Algorithmus der Trading-Strategie:
1. Öffnen Sie einen 4-Stunden Chart EURUSD, lots 0.1.<br0/>
2. Fügen Sie folgende Indikatoren hinzu: Einen Parabolic SAR und drei exponentiell gleitende Durchschnitte (EMAs) Mit den Perioden (10, 25, 50).
Kaufsignal: Die EMA mit der Periode 10 schneidet die EMAs mit den Perioden 25 und 50 von unten nach oben, der Parabolic SAR ist unterhalb des Kurses.
Verkaufssignal: Der EMA mit der Periode 10 schneidet die EMAs 25 und 50 von oben nach unten, Der Parabolic SAR ist oberhalb des Kurses.
Schließen der Positionen:
1. Durch StopLoss;
2. Durch TakeProfit;
3. Wenn die EMA 10 Linie sich dreht (und eine Kaufposition vorliegt , dann schließen Sie die Position in dem Moment, wo die ЕМА10 eine Spitze ausbildet. Oder eine Trog - falls eine Shortposition vorliegt), ist ein minimaler Profit möglich. Zur gleichen Zeit auftretende Long- und Short-Positionen haben unterschiedliche Stop-Loss und Take-Profit.
Nach einem Test der oben angegebenen Regeln über einen Zeitraum von 2007.01.11 bis 2008.01.11, erhalten wir die folgenden Ergebnisse (Open-Kurse):
Nach einer Optimierung der Ergebnisse für den gleichen Zeitraum erhalten wir die nachfolgenden Ergebnisse:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8117
