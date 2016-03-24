CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

"Forex Profit" System - Experte für den MetaTrader 4

Юрий | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1190
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Hier wird das System ausführlicher beschrieben. http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_39.php
Wir haben in unserem Magazin vom 05.05.2008 diesem System einen Artikel gewidmet. http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37<br3/>

Sie können in unserem Forum über diesen Artikel diskutieren und auch Vorschläge machen: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=81

Algorithmus der Trading-Strategie:

1. Öffnen Sie einen 4-Stunden Chart EURUSD, lots 0.1.<br0/>

2. Fügen Sie folgende Indikatoren hinzu: Einen Parabolic SAR und drei exponentiell gleitende Durchschnitte (EMAs) Mit den Perioden (10, 25, 50).

Kaufsignal: Die EMA mit der Periode 10 schneidet die EMAs mit den Perioden 25 und 50 von unten nach oben, der Parabolic SAR ist unterhalb des Kurses.

Verkaufssignal: Der EMA mit der Periode 10 schneidet die EMAs 25 und 50 von oben nach unten, Der Parabolic SAR ist oberhalb des Kurses.

Schließen der Positionen:

1. Durch StopLoss;
2. Durch TakeProfit;
3. Wenn die EMA 10 Linie sich dreht (und eine Kaufposition vorliegt , dann schließen Sie die Position in dem Moment, wo die ЕМА10 eine Spitze ausbildet. Oder eine Trog - falls eine Shortposition vorliegt), ist ein minimaler Profit möglich. Zur gleichen Zeit auftretende Long- und Short-Positionen haben unterschiedliche Stop-Loss und Take-Profit.

Nach einem Test der oben angegebenen Regeln über einen Zeitraum von 2007.01.11 bis 2008.01.11, erhalten wir die folgenden Ergebnisse (Open-Kurse):



Nach einer Optimierung der Ergebnisse für den gleichen Zeitraum erhalten wir die nachfolgenden Ergebnisse:

Einen Forward-Test, außerhalb des optimierten Zeitraumes, haben wir in einem Artikel in unserem Magazin vom 05.05.2008 veröffentlicht: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8117

Indicator Impulse CDC (Color) Indicator Impulse CDC (Color)

Indikator Impulse CD (Color) Ist eine Fortsetzung des Impuls-Ansatzes. Aufgrund von Nachfragen wurden Farben und eine Signallinie hinzugefügt.

MarketProfile MarketProfile

Market Profile Ist ein Werkzeug, welches von vielen Future-Traders benutzt wird.

CustomCandle CustomCandle

CustomCandle zeichnet eine benutzerdefinierte Kerze mit einer größeren und wahrscheinlich nicht Standardmäßigen Timeframe in den aktuellen Charts.

Levels_A_Vlad Levels_A_Vlad

Dieser Indikator zeigt Unterstützungs- und Widerstandslinien die durch die Methoden von V.B. kalkuliert werden. Antonov (A_Vlad).