Hier wird das System ausführlicher beschrieben. http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_39.php

Wir haben in unserem Magazin vom 05.05.2008 diesem System einen Artikel gewidmet. http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37<br3/>

Sie können in unserem Forum über diesen Artikel diskutieren und auch Vorschläge machen: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=81

Algorithmus der Trading-Strategie:

1. Öffnen Sie einen 4-Stunden Chart EURUSD, lots 0.1.<br0/>

2. Fügen Sie folgende Indikatoren hinzu: Einen Parabolic SAR und drei exponentiell gleitende Durchschnitte (EMAs) Mit den Perioden (10, 25, 50).

Kaufsignal: Die EMA mit der Periode 10 schneidet die EMAs mit den Perioden 25 und 50 von unten nach oben, der Parabolic SAR ist unterhalb des Kurses.

Verkaufssignal: Der EMA mit der Periode 10 schneidet die EMAs 25 und 50 von oben nach unten, Der Parabolic SAR ist oberhalb des Kurses.

Schließen der Positionen:

1. Durch StopLoss;

2. Durch TakeProfit;

3. Wenn die EMA 10 Linie sich dreht (und eine Kaufposition vorliegt , dann schließen Sie die Position in dem Moment, wo die ЕМА10 eine Spitze ausbildet. Oder eine Trog - falls eine Shortposition vorliegt), ist ein minimaler Profit möglich. Zur gleichen Zeit auftretende Long- und Short-Positionen haben unterschiedliche Stop-Loss und Take-Profit.

Nach einem Test der oben angegebenen Regeln über einen Zeitraum von 2007.01.11 bis 2008.01.11, erhalten wir die folgenden Ergebnisse (Open-Kurse):

Nach einer Optimierung der Ergebnisse für den gleichen Zeitraum erhalten wir die nachfolgenden Ergebnisse:

Einen Forward-Test, außerhalb des optimierten Zeitraumes, haben wir in einem Artikel in unserem Magazin vom 05.05.2008 veröffentlicht: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37