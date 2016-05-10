Participe de nossa página de fãs
O sistema é descrito em mais detalhes em: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_39.php
Um artigo detalhado dedicado ao teste do sistema e um link para os relatórios estão disponíveis na edição de nossa revista de 05.05.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37
Você também pode discutir o sistema e fazer as suas sugestões no nosso fórum em: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=81
Algoritmo da Estratégia de Negociação:
1. Abre um gráfico de uma hora para EUR USD, lotes 0,1;
2. Plotagem dos indicadores: um "Parabolic SAR" e três "Exponential Moving Averages" com os períodos de (10, 25, 50).
Sinal de compra: EMA com o período de 10 cruza EMAs 25 e 50 de baixo para cima, SAR parabólico está abaixo do preço.
Sinal de venda: EMA com o período de 10 cruza EMAs 25 e 50 de cima para baixo, Parabolic SAR está acima do preço.
Sáida das negociações:
1. Pelo StopLoss;
2. Pelo TakeProfit;
3. Quando a linha ЕМА10 retorna (se houver posição Comprada, então fechar no ponto onde o pico ЕМА10 é formado, ou o fundo - - para posições Vendidas), desde que tenha gerado um lucro mínimo. Ao mesmo tempo, os valores de StopLoss e TakeProfit para posições compradas e vendidas serão diferentes.
Um teste para trás das regras acima, dentro do período de 01/11/2007 até 01/11/2008 produziu os seguintes resultados (Abertura de preços):
Otimização dos parâmetros no mesmo período de tempo produziu os seguintes resultados do EA:
Um teste para a frente fora da área de otimização, um artigo dedicado ao teste do sistema e um link com os relatórios estão disponíveis na edição de nossa revista de 05.05.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37
