Sistema "Forex Profit" - expert para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O sistema é descrito em mais detalhes em: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_39.php
Um artigo detalhado dedicado ao teste do sistema e um link para os relatórios estão disponíveis na edição de nossa revista de 05.05.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37

Você também pode discutir o sistema e fazer as suas sugestões no nosso fórum em: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=81

Algoritmo da Estratégia de Negociação:

1. Abre um gráfico de uma hora para EUR USD, lotes 0,1;

2. Plotagem dos indicadores: um "Parabolic SAR" e três "Exponential Moving Averages" com os períodos de (10, 25, 50).

Sinal de compra: EMA com o período de 10 cruza EMAs 25 e 50 de baixo para cima, SAR parabólico está abaixo do preço.

Sinal de venda: EMA com o período de 10 cruza EMAs 25 e 50 de cima para baixo, Parabolic SAR está acima do preço.

Sáida das negociações:

1. Pelo StopLoss;
2. Pelo TakeProfit;
3. Quando a linha ЕМА10 retorna (se houver posição Comprada, então fechar no ponto onde o pico ЕМА10 é formado, ou o fundo - - para posições Vendidas), desde que tenha gerado um lucro mínimo. Ao mesmo tempo, os valores de StopLoss e TakeProfit para posições compradas e vendidas serão diferentes.

Um teste para trás das regras acima, dentro do período de 01/11/2007 até 01/11/2008 produziu os seguintes resultados (Abertura de preços):



Otimização dos parâmetros no mesmo período de tempo produziu os seguintes resultados do EA:

Um teste para a frente fora da área de otimização, um artigo dedicado ao teste do sistema e um link com os relatórios estão disponíveis na edição de nossa revista de 05.05.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8117

