Levels_A_Vlad - indicador para MetaTrader 4

Muestra los niveles de soporte/resistencia calculados según la metodología de V.B. Antonov. (A_Vlad).

para los gráfico <M30 calcula según la hora anterior

para los gráficos M30 y H1 según el día anterior

para los gráficos H4 y D1, según la semana anterior

para los gráficos W1, según el mes anterior

Se ajusta de la siguiente manera:

_Mode:

1 - rango de precios reducido

2 - rango de precios normal

3 - rango de precios expandido

_Shift: longitud visual de líneas en el gráfico

El indicador ha sido construido a base de ^X_Sensors от Mr.WT, Senior Linux Hacker

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8119

