Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Levels_A_Vlad - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1260
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Muestra los niveles de soporte/resistencia calculados según la metodología de V.B. Antonov. (A_Vlad).
para los gráfico <M30 calcula según la hora anterior
para los gráficos M30 y H1 según el día anterior
para los gráficos H4 y D1, según la semana anterior
para los gráficos W1, según el mes anterior
Se ajusta de la siguiente manera:
_Mode:
1 - rango de precios reducido
2 - rango de precios normal
3 - rango de precios expandido
_Shift: longitud visual de líneas en el gráfico
El indicador ha sido construido a base de ^X_Sensors от Mr.WT, Senior Linux Hacker
Levels_A_Vlad
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8119
Indicador OSC-MTF_CF_SYS-v1.1Squize_MA
Indicador Squize_MA.
CustomCandle dibuja las velas del período más grande, y probablemente de un período no estándar para MT4 en el gráfico actual.Sistema "Forex Profit"
Se utilizan los indicadores Parabolic SAR y Exponential Moving Average