Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Система "Forex Profit" - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6293
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Более подробно система описана здесь: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_39.php
Подробная статья о тестировании системы и ссылка на отчеты доступны в выпуске нашего журнала от 05.05.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37
Обсудить и предложить доработку вы можете на нашем форуме: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=81
Алгоритм торговой стратегии:
1. Открываем часовой график пары EURUSD, lots 0,1;
2. Рисуем индикаторы Parabolic SAR и три Exponential Moving Average с периодами (10, 25,50).
Сигнал к покупке: ЕMA с периодом 10 пересекает ЕМА 25 и 50 снизу вверх, при этом Parabolic SAR находится снизу от цены.
Сигнал к продаже: ЕMA с периодом 10 пересекает ЕМА 25 и 50 сверху вниз, при этом Parabolic SAR находится сверху от цены.
Выход из сделок:
1. По закрытию СтопЛосс;
2. По закрытию ТейкПрофит;
3. При развороте линии ЕМА10 в обратную сторону (если есть позиция Buy – то закрываем в точке образования ЕМА10 вершины, для Sell- дна), при наличии минимальной прибыли. При этом значения СтопЛосс и ТейкПрофит для сделок на покупку и продажу будут различны.
Протестировав вышеперечисленные правила в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 мы получили следующие результаты (По ценам открытия)
Прооптимизировав параметры на том же периоде мы получили следующий результат работы эксперта:
Форвард-тест вне участка оптимизации, статью о тестировании системы и ссылку на отчеты доступны в выпуске нашего журнала от 05.05.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37
Индикатор Impulse CD (Color), продолжение импульсного подхода. По просьбам добавлена расцветка и сигнальная линия.Hercules A.T.C. 2006 EA
Эксперт прорыва с высокой вероятностью и очень благоприятным соотношением прибыль/риск.
TicksInMySQL Expert Advisor.#SF_Trend_Lines
Рисует канал с рекомендациями.