Советники

Система "Forex Profit" - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
Просмотров:
6293
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Более подробно система описана здесь: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_39.php
Подробная статья о тестировании системы и ссылка на отчеты доступны в выпуске нашего журнала от 05.05.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37

Обсудить и предложить доработку вы можете на нашем форуме: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=81

Алгоритм торговой стратегии:

1. Открываем часовой график пары EURUSD, lots 0,1;

2. Рисуем индикаторы Parabolic SAR и три Exponential Moving Average с периодами (10, 25,50).

Сигнал к покупке: ЕMA с периодом 10 пересекает ЕМА 25 и 50 снизу вверх, при этом Parabolic SAR находится снизу от цены.

Сигнал к продаже: ЕMA с периодом 10 пересекает ЕМА 25 и 50 сверху вниз, при этом Parabolic SAR находится сверху от цены.

Выход из сделок:

1. По закрытию СтопЛосс;
2. По закрытию ТейкПрофит;
3. При развороте линии ЕМА10 в обратную сторону (если есть позиция Buy – то закрываем в точке образования ЕМА10 вершины, для Sell- дна), при наличии минимальной прибыли. При этом значения СтопЛосс и ТейкПрофит для сделок на покупку и продажу будут различны.

Протестировав вышеперечисленные правила в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 мы получили следующие результаты (По ценам открытия)



Прооптимизировав параметры на том же периоде мы получили следующий результат работы эксперта:

Форвард-тест вне участка оптимизации, статью о тестировании системы и ссылку на отчеты доступны в выпуске нашего журнала от 05.05.2008: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37



