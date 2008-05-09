点击查看更多的描述: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_39.php



交易策略运算:

1. 打开货币对 EURUSD的小时图表，标准手为 0,1；

2.绘制指标 Parabolic SAR和三个时间周期的 Exponential Moving Average(10, 25,50)。

买入信号: ЕMA时间周期为10 由下向上穿过 ЕМА 25 和50 ，Parabolic SAR 在价格以下的位置。

卖出信号: ЕMA时间周期为10 由上向下穿过 ЕМА 25 和50 ， Parabolic SAR在价格以上的位置。

平仓:

1. 按照止损平仓；

2. 按照赢利平仓；

3. ЕМА10 反方向移动 (如果 Buy 仓位– 超过 ЕМА10点关闭仓位)，以最小赢利平仓。止损和赢利水平对买入或卖出没有任何影响。

在时间周期为 2007.01.11 至 2008.01.11 测试我们所得到的结果 (开盘价)

使用同样时间周期优化参量智能交易所得到的结果：

