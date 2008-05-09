加入我们粉丝页
交易策略运算:
1. 打开货币对 EURUSD的小时图表，标准手为 0,1；
2.绘制指标 Parabolic SAR和三个时间周期的 Exponential Moving Average(10, 25,50)。
买入信号: ЕMA时间周期为10 由下向上穿过 ЕМА 25 和50 ，Parabolic SAR 在价格以下的位置。
卖出信号: ЕMA时间周期为10 由上向下穿过 ЕМА 25 和50 ， Parabolic SAR在价格以上的位置。
平仓:
1. 按照止损平仓；
2. 按照赢利平仓；
3. ЕМА10 反方向移动 (如果 Buy 仓位– 超过 ЕМА10点关闭仓位)，以最小赢利平仓。止损和赢利水平对买入或卖出没有任何影响。
在时间周期为 2007.01.11 至 2008.01.11 测试我们所得到的结果 (开盘价)
使用同样时间周期优化参量智能交易所得到的结果：
