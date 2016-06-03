私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
"Forex Profit" System - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1115
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Более подробно система описана здесь: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_39.php
詳細はこちらの2008年5月5日号に掲載された記事よりお願いします。: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37
また、変更の提案があればフォーラムにてご連絡ください。: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=81
EAのアルゴリズムは以下の通りです。:
1. ユーロドル 1時間足チャートを開き、ロット数に0.1を指定します。
2. パラボリックSARと3本の指数移動平均（10期間･25期間･50期間）を描画します。
買いシグナル: 10期間の指数移動平均が25期間の指数移動平均と50期間の指数移動平均を超え、パラボリックSARが価格より以下であるタイミング;
売りシグナル: 10期間の指数移動平均が25期間の指数移動平均と50期間の指数移動平均を割り、パラボリックSARが価格より以上であるタイミング。
エントリー:
1. 損切りラインで決済する;
2. 利確ラインで
決済する;3. 10期間の指数移動平均が反転する場合決済を行う（Buyならば天井到達を待ってエントリーし、Sellならば底到達を待ってエントリーする)。ただし、損切りと利確の値が違います。
上記のルールを2007年1月11～2008年1月11日までの期間でバックテストした結果は以下の通りです (モデル：始値)。
最適化されたパラメータでバックテストを行った結果は以下の通りです。:
フォワードテストはこちらの2008年5月5日号に掲載された記事よりお願いします。: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8117
インディケータImpulse CD (Color)は、勢い原理を使い続けます。更に、色染めとシグナルラインの描画が可能になりました。MarketProfile
このインディケータは、マーケットプロファイル（英：Market Profile）を表示します。
インディケータCustomCandleは、現在表示中のチャートに非標準的でも長い時間軸のローソク足を表示します。Levels_A_Vlad
インディケータは、ビタリ･アントノフの方法に基づくサポート/レジスタンスレベルを表示します(A_Vlad)。