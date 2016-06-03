Более подробно система описана здесь: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_39.php

詳細はこちらの2008年5月5日号に掲載された記事よりお願いします。: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37

EAのアルゴリズムは以下の通りです。:

1. ユーロドル 1時間足チャートを開き、ロット数に0.1を指定します。

2. パラボリックSARと3本の指数移動平均（10期間･25期間･50期間）を描画します。

買いシグナル: 10期間の指数移動平均が25期間の指数移動平均と50期間の指数移動平均を超え、パラボリックSARが価格より以下であるタイミング;

売りシグナル: 10期間の指数移動平均が25期間の指数移動平均と50期間の指数移動平均を割り、パラボリックSARが価格より以上であるタイミング。

エントリー:

1. 損切りラインで決済する;

2. 利確ラインで

決済する;3. 10期間の指数移動平均が反転する場合決済を行う（Buyならば天井到達を待ってエントリーし、Sellならば底到達を待ってエントリーする)。ただし、損切りと利確の値が違います。

上記のルールを2007年1月11～2008年1月11日までの期間でバックテストした結果は以下の通りです (モデル：始値)。

最適化されたパラメータでバックテストを行った結果は以下の通りです。:

