ポケットに対して
エキスパート

"Forex Profit" System - MetaTrader 4のためのエキスパート

Более подробно система описана здесь: http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_39.php
詳細はこちらの2008年5月5日号に掲載された記事よりお願いします。: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37

また、変更の提案があればフォーラムにてご連絡ください。: http://fortrader.ru/forum/viewtopic.php?t=81

EAのアルゴリズムは以下の通りです。:

1. ユーロドル 1時間足チャートを開き、ロット数に0.1を指定します。

2. パラボリックSARと3本の指数移動平均（10期間･25期間･50期間）を描画します。

買いシグナル: 10期間の指数移動平均が25期間の指数移動平均と50期間の指数移動平均を超え、パラボリックSARが価格より以下であるタイミング;

売りシグナル: 10期間の指数移動平均が25期間の指数移動平均と50期間の指数移動平均を割り、パラボリックSARが価格より以上であるタイミング

エントリー:

1. 損切りラインで決済する;
2. 利確ラインで
決済する;3. 10期間の指数移動平均が反転する場合決済を行う（Buyならば天井到達を待ってエントリーし、Sellならば底到達を待ってエントリーする)。ただし、損切りと利確の値が違います。

上記のルールを2007年1月11～2008年1月11日までの期間でバックテストした結果は以下の通りです (モデル：始値)。



最適化されたパラメータでバックテストを行った結果は以下の通りです。:

フォワードテストはこちらの2008年5月5日号に掲載された記事よりお願いします。: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=37



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8117

