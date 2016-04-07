Mira cómo descargar robots gratis
FX5_SelfAdjustingRSI - indicador para MetaTrader 4
- 898
Autor: FX5
Indicador FX5_SelfAdjustingRSI.
Parámetros:
extern int rsiPeriod =14;
extern double diviation =2;
extern bool MA_Method =true;
extern color rsiColor =Blue;
extern color overBoughtColor =Red;
extern color overSoldColor =Green;
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8110
