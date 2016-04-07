CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FX5_SelfAdjustingRSI - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
898
Ranking:
(1)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: FX5

Indicador FX5_SelfAdjustingRSI.

Parámetros:

extern int rsiPeriod =14;
extern double diviation =2;
extern bool MA_Method =true;
extern color rsiColor =Blue;
extern color overBoughtColor =Red;
extern color overSoldColor =Green;

Indicador FX5_SelfAdjustingRSI

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8110

Histograma de niveles Histograma de niveles

El indicador muestra la estadística de los máximos y mínimos en forma de un histograma en la parte izquierda del gráfico en chart window.

OnChart Stochastic OnChart Stochastic

Indicador OnChart Stochastic.

OnChart Rsi OnChart Rsi

Indicador OnChart Rsi.

Range_v2.2 Range_v2.2

Una variedad más del indicador Range.