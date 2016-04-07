Mira cómo descargar robots gratis
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
OnChart Rsi - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 974
- Ranking:
-
- Publicado:
Autor: mladen
Indicador OnChart Rsi.
Parámetros:
extern int RSIPeriod =14;
extern int RSIPriceType = 0;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought =70;
extern int overSold =30;
extern string timeFrame="Current time frame";
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8109
