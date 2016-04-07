CodeBaseSecciones
Indicadores

OnChart Rsi - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
OnChart_Rsi.mq4 (4.76 KB) ver
Autor: mladen

Indicador OnChart Rsi.

Parámetros:

extern int RSIPeriod =14;
extern int RSIPriceType = 0;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought =70;
extern int overSold =30;
extern string timeFrame="Current time frame";

Indicador OnChart Rsi



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8109

