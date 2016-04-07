Mira cómo descargar robots gratis
Range_v2.2 - indicador para MetaTrader 4
Autor: IgorAD
Una variedad más del indicador Range.
Parámetros:
extern string TimeFrame= "D1";
extern int Shift =0;
extern int AjShift=0;
extern string TimeFrames="1,5,15,30;H1(60);H4;D1;W1;MN";
Indicador Range_v2.2
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8108
