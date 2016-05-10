CodeBaseSeções
FX5_SelfAdjustingRSI - indicador para MetaTrader 4

Autor: FX5

Indicador FX5_SelfAdjustingRSI.

Parâmetros:

extern int rsiPeriod =14;
extern double diviation =2;
extern bool MA_Method =true;
extern color rsiColor =Blue;
extern color overBoughtColor =Red;
extern color overSoldColor =Green;

Indicador FX5_SelfAdjustingRSI

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8110

