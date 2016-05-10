Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
FX5_SelfAdjustingRSI - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 846
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: FX5
Indicador FX5_SelfAdjustingRSI.
Parâmetros:
extern int rsiPeriod =14;
extern double diviation =2;
extern bool MA_Method =true;
extern color rsiColor =Blue;
extern color overBoughtColor =Red;
extern color overSoldColor =Green;
Indicador FX5_SelfAdjustingRSI
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8110
OnChart Rsi
Indicador OnChart Rsi.Range_v2.2
Mais uma versão do indicador Range.
Histograma de níveis
O indicador mostra as estatísticas das máximas e mínimas na forma de um histograma, localizado à esquerda na janela de gráfico.OnChart Stochastic
Indicador OnChart Stochastic.