Histograma de niveles - indicador para MetaTrader 4

El indicador calcula el número de los máximos locales (por High) y los mínimos locales (por Low) del precio, que cae sobre cada valor del precio a lo largo del historial disponible del instrumento financiero. El resultado se muestra en chart window en la parte izquierda del gráfico en forma de un histograma. Para disminuir los ruidos, los niveles máx. y mín. se fijan sólo después de ser confirmados con el máx. y mín. correspondientes de la media móvil de soporte.

Histograma de niveles

Trabaja con todos los períodos de tiempo. Se puede personalizar el color y el tamaño del histograma.

