喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
FX5_SelfAdjustingRSI - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 3007
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
作者: FX5
指标 FX5_SelfAdjustingRSI。
参量:
extern int rsiPeriod =14;
extern double diviation =2;
extern bool MA_Method =true;
extern color rsiColor =Blue;
extern color overBoughtColor =Red;
extern color overSoldColor =Green;
Индикатор FX5_SelfAdjustingRSI
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8110
