El script dibuja un conjunto de niveles arriba/abajo que se encuentran a una distancia establecida en por cientos desde el precio de la barra seleccionada por el usuario.

El indicador muestra la estadística de los máximos y mínimos en forma de un histograma en la parte izquierda del gráfico en chart window.

Indicador FX5_SelfAdjustingRSI.