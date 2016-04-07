CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

OnChart Stochastic - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
948
Ranking:
(7)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: mladen

Indicador OnChart Stochastic.

Parámetros:

extern int KPeriod =14;
extern int Slowing =3;
extern int DPeriod =3;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought=80;
extern int overSold =20;
extern string timeFrame="Current time frame"


Indicador OnChart Stochastic

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8112

Percent_Levels Percent_Levels

El script dibuja un conjunto de niveles arriba/abajo que se encuentran a una distancia establecida en por cientos desde el precio de la barra seleccionada por el usuario.

StopLoss Calculation StopLoss Calculation

This library made to simplify calculating your stop loss.

Histograma de niveles Histograma de niveles

El indicador muestra la estadística de los máximos y mínimos en forma de un histograma en la parte izquierda del gráfico en chart window.

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

Indicador FX5_SelfAdjustingRSI.