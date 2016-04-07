Pon "Me gusta" y sigue las noticias
OnChart Stochastic - indicador para MetaTrader 4
- 948
Autor: mladen
Indicador OnChart Stochastic.
Parámetros:
extern int KPeriod =14;
extern int Slowing =3;
extern int DPeriod =3;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought=80;
extern int overSold =20;
extern string timeFrame="Current time frame"
Indicador OnChart Stochastic
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8112
