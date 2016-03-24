CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FX5_SelfAdjustingRSI - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
743
Rating:
(1)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber: FX5

Indikator FX5_SelfAdjustingRSI.

Parameter:

extern int rsiPeriod =14;
extern double diviation =2;
extern bool MA_Method =true;
extern color rsiColor =Blue;
extern color overBoughtColor =Red;
extern color overSoldColor =Green;

Indicator FX5_SelfAdjustingRSI

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8110

OnChart Rsi OnChart Rsi

Indikator OnChart Rsi.

Range_v2.2 Range_v2.2

Eine weitere Version des Indikators Range (Bandbreite).

Hystogram of levels Hystogram of levels

Der Indikator zeigt in Form eines Histogramms die statistischen Maximums und Minimums in einem Charts auf der linken Seite an.

OnChart Stochastic OnChart Stochastic

Indikator OnChart Stochastic.