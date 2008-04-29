Смотри, как бесплатно скачать роботов
FX5_SelfAdjustingRSI - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4353
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: FX5
Индикатор FX5_SelfAdjustingRSI.
Параметры:
extern int rsiPeriod =14;
extern double diviation =2;
extern bool MA_Method =true;
extern color rsiColor =Blue;
extern color overBoughtColor =Red;
extern color overSoldColor =Green;
Индикатор FX5_SelfAdjustingRSI
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8110
