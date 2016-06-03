コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FX5_SelfAdjustingRSI - MetaTrader 4のためのインディケータ

実際の制作者: FX5

インディケータFX5_SelfAdjustingRSI。

パラメータ:

extern int rsiPeriod =14;
extern double diviation =2;
extern bool MA_Method =true;
extern color rsiColor =Blue;
extern color overBoughtColor =Red;
extern color overSoldColor =Green;

インディケータFX5_SelfAdjustingRSI

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8110

