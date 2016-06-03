無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FX5_SelfAdjustingRSI - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 769
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: FX5
インディケータFX5_SelfAdjustingRSI。
パラメータ:
extern int rsiPeriod =14;
extern double diviation =2;
extern bool MA_Method =true;
extern color rsiColor =Blue;
extern color overBoughtColor =Red;
extern color overSoldColor =Green;
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8110
