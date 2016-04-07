CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

AvgRangeM - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
758
Ranking:
(2)
Publicado:
AvgRangeM.mq4 (3.36 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: tageiger aka

Indicador modificado AvgRangeM.

Indicador AvgRangeM


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8107

Range_v2.2 Range_v2.2

Una variedad más del indicador Range.

OnChart Rsi OnChart Rsi

Indicador OnChart Rsi.

Versión modificada de Heiken Ashi Versión modificada de Heiken Ashi

Versión modificada de Heiken Ashi

MA.S.R_Trading MA.S.R_Trading

La estrategia se basa en el indicador MA