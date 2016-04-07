Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AvgRangeM - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 758
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: tageiger aka
Indicador modificado AvgRangeM.
Indicador AvgRangeM
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8107
Range_v2.2
Una variedad más del indicador Range.OnChart Rsi
Indicador OnChart Rsi.
Versión modificada de Heiken Ashi
Versión modificada de Heiken AshiMA.S.R_Trading
La estrategia se basa en el indicador MA