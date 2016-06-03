コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

OnChart Rsi - MetaTrader 4のためのインディケータ

実際の制作者: mladen

インディケータOnChart Rsi。

パラメータ:

extern int RSIPeriod =14;
extern int RSIPriceType = 0;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought =70;
extern int overSold =30;
extern string timeFrame="Current time frame";

インディケータOnChart Rsi



