OnChart Rsi - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 890
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
実際の制作者: mladen
インディケータOnChart Rsi。
パラメータ:
extern int RSIPeriod =14;
extern int RSIPriceType = 0;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought =70;
extern int overSold =30;
extern string timeFrame="Current time frame";
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8109
