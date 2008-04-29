CodeBaseРазделы
Индикаторы

OnChart Rsi - индикатор для MetaTrader 4

Автор: mladen

Индикатор OnChart Rsi.

Параметры:

extern int RSIPeriod =14;
extern int RSIPriceType = 0;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought =70;
extern int overSold =30;
extern string timeFrame="Current time frame";

Индикатор OnChart Rsi



