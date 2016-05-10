Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
OnChart Rsi - indicador para MetaTrader 4
Autor: mladen
Indicador OnChart Rsi.
Parâmetros:
extern int RSIPeriod =14;
extern int RSIPriceType = 0;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought =70;
extern int overSold =30;
extern string timeFrame="Current time frame";
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8109
