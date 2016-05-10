CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

OnChart Rsi - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
805
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: mladen

Indicador OnChart Rsi.

Parâmetros:

extern int RSIPeriod =14;
extern int RSIPriceType = 0;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought =70;
extern int overSold =30;
extern string timeFrame="Current time frame";

Indicador OnChart Rsi



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8109

Range_v2.2 Range_v2.2

Mais uma versão do indicador Range.

AvgRangeM AvgRangeM

Indicador modificado AvgRangeM.

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

Indicador FX5_SelfAdjustingRSI.

Histograma de níveis Histograma de níveis

O indicador mostra as estatísticas das máximas e mínimas na forma de um histograma, localizado à esquerda na janela de gráfico.