Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
OnChart Rsi - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 758
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: mladen
Indikator OnChart Rsi.
Parameter:
extern int RSIPeriod =14;
extern int RSIPriceType = 0;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought =70;
extern int overSold =30;
extern string timeFrame="Current time frame";
Indicator OnChart Rsi
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8109
Range_v2.2
Eine weitere Version des Indikators Range (Bandbreite).AvgRangeM
Modifizierter Indikator AvgRangeM.
FX5_SelfAdjustingRSI
Indikator FX5_SelfAdjustingRSI.Hystogram of levels
Der Indikator zeigt in Form eines Histogramms die statistischen Maximums und Minimums in einem Charts auf der linken Seite an.