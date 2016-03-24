CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

OnChart Rsi - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
758
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber: mladen

Indikator OnChart Rsi.

Parameter:

extern int RSIPeriod =14;
extern int RSIPriceType = 0;
extern int maPeriod =20;
extern int maMethod =1;
extern int maPrice =0;
extern int overBought =70;
extern int overSold =30;
extern string timeFrame="Current time frame";

Indicator OnChart Rsi



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8109

Range_v2.2 Range_v2.2

Eine weitere Version des Indikators Range (Bandbreite).

AvgRangeM AvgRangeM

Modifizierter Indikator AvgRangeM.

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

Indikator FX5_SelfAdjustingRSI.

Hystogram of levels Hystogram of levels

Der Indikator zeigt in Form eines Histogramms die statistischen Maximums und Minimums in einem Charts auf der linken Seite an.