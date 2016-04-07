Mira cómo descargar robots gratis
All ADX, RSI, CCI. - indicador para MetaTrader 4
Autor: mladen
Usando estos indicadores, Usted puede no conmutar los períodos del gráfico en MetaTrader. Ya que todos los períodos estarán delante sus ojos.
Además, hay estocástico (stochastic), TTF и WRP.
