CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

All ADX, RSI, CCI. - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1807
Ranking:
(6)
Publicado:
All_ADX.mq4 (6.17 KB) ver
All_CCI.mq4 (5.25 KB) ver
All_RSI.mq4 (4.59 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: mladen

Usando estos indicadores, Usted puede no conmutar los períodos del gráfico en MetaTrader. Ya que todos los períodos estarán delante sus ojos.

Además, hay estocástico (stochastic), TTF и WRP.


Indicadores All CCI, RSI, ADX

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8094

MTF_Waddah_Attar_ExplosionSA MTF_Waddah_Attar_ExplosionSA

Indicador modificado de Waddah Attar Explosion.

Indicador de los niveles de soporte y resistencia Indicador de los niveles de soporte y resistencia

Indicador de los niveles de soporte y resistencia. Los niveles en sí no se calculan (como, por ejemplo, los de pivote), sino se leen desde un archivo de texto de un determinado formato.

AMA Slope AMA Slope

Indicador AMA Slope.

IINwmarrows IINwmarrows

Indicador IINwmarrows. Como siempre, muestra cuándo vender y cuándo comprar, pero no es todo tan fácil.