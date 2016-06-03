コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

All ADX, RSI, CCI - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor
ビュー:
1335
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
実際の制作者: mladen

このインディケータにより、MetaTraderで時間軸を切り替えないことができます。全ての時間軸はいつも目の前にあります。

また、ストキャスティックス、TTFとWRPが使用されます。


インディケータAll CCI, RSI, ADX

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8094

