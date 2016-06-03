無料でロボットをダウンロードする方法を見る
All ADX, RSI, CCI - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 1335
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: mladen
このインディケータにより、MetaTraderで時間軸を切り替えないことができます。全ての時間軸はいつも目の前にあります。
インディケータAll CCI, RSI, ADX
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8094
