CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

All ADX, RSI, CCI. - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1065
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
All_ADX.mq4 (6.17 KB) ansehen
All_CCI.mq4 (5.25 KB) ansehen
All_RSI.mq4 (4.59 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber: mladen

Mit diesem Indikator können Sie nicht zwischen den Perioden im MetaTrader hin und her schalten. Alle Perioden sind so wie Sie sie vor Augen haben.


Indicators All CCI, RSI, ADX

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8094

AMA Slope AMA Slope

Indikator AMA Slope.

IINwmarrows IINwmarrows

Zeige ihn ganz einfach wann sie verkaufen und kaufen müssen.

An indicator of support and resistance levels An indicator of support and resistance levels

Ein Indikator für Widerstands und Unterstützungslinien. Diese Linien werden nicht berechnet, wie es z.B. bei Pivotpunkte der Fall ist, sondern sie werden von einer Textdatei in einem bestimmten Format gelesen.

up3x1 up3x1

Ein EA, der die exzellenten Eigenschaften auf einem H1 Chart mit EURUSD demonstriert. Hierfür werden die MA Indikatoren verwendet.