CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Indicador de los niveles de soporte y resistencia - indicador para MetaTrader 4

Igor Kim | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
3677
Ranking:
(17)
Publicado:
1.gif (6.84 KB)
i-Levels_RS.mq4 (4.89 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador de los niveles de soporte y resistencia.

Los niveles en sí no se calculan (como, por ejemplo, los de pivote), sino se leen desde un archivo de texto de un determinado formato.

Es necesario crear un archivo individual “Levels_RS_<nombre del símbolo>.csv” para cada instrumento.

El formato del archivo supone la diferencia de los niveles fuertes que en el gráfico se muestran con líneas gruesas. Yo utilizaba este indicador para visualizar los niveles publicados por Teletrade.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8096

up3x1 up3x1

Un EA con excelentes características en H1 para EUR/USD. Se utilizaban los indicadores MA.

Base64 Base64

Librería de codificación/decodificación de cadenas en Base64.

MTF_Waddah_Attar_ExplosionSA MTF_Waddah_Attar_ExplosionSA

Indicador modificado de Waddah Attar Explosion.

All ADX, RSI, CCI. All ADX, RSI, CCI.

Usando estos indicadores, Usted puede no conmutar los períodos del gráfico en MetaTrader. Ya que todos los períodos estarán delante sus ojos.