Indicador de los niveles de soporte y resistencia - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 3677
- Ranking:
-
- Publicado:
Indicador de los niveles de soporte y resistencia.
Los niveles en sí no se calculan (como, por ejemplo, los de pivote), sino se leen desde un archivo de texto de un determinado formato.
Es necesario crear un archivo individual “Levels_RS_<nombre del símbolo>.csv” para cada instrumento.
El formato del archivo supone la diferencia de los niveles fuertes que en el gráfico se muestran con líneas gruesas. Yo utilizaba este indicador para visualizar los niveles publicados por Teletrade.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8096
