Usando estos indicadores, Usted puede no conmutar los períodos del gráfico en MetaTrader. Ya que todos los períodos estarán delante sus ojos.

Indicador IINwmarrows. Como siempre, muestra cuándo vender y cuándo comprar, pero no es todo tan fácil.

Obtención de los resultados de la prueba de los EAs por días de la semana.