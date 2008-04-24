请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
All ADX, RSI, CCI. - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 5426
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: mladen
这些指标您不能够在 MetaTrader中随意切换时间周期。 设置周期时您必须睁大眼睛。
Indicators All CCI, RSI, ADX
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8094
MTF_WildersDMI_v1m
指标 MTF_WildersDMI_v1m。 WildersDMI_v1的另外一个版本。与指标ADX_WildersDMI_v1m一起运行。MTF_OsMA_Lc
指标 MTF_OsMA_Lc。重新编写指标OsMACD_M( OsMA_Lc)。只能通过iCustom调用 OsMA_Lc。
MTF_Waddah_Attar_ExplosionSA
Waddah Attar Explosion指标修改版本。FanSimple8_4MEn
右角 - 价格变动方向; 信号从8(9) TFs (1M-1W) ;最多可至8 MAs (def. 5,21,55)。