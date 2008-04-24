代码库部分
到包裹
指标

All ADX, RSI, CCI. - MetaTrader 4脚本

5426
等级:
(6)
已发布:
已更新:
All_ADX.mq4 (6.17 KB) 预览
All_CCI.mq4 (5.25 KB) 预览
All_RSI.mq4 (4.59 KB) 预览
作者: mladen

这些指标您不能够在 MetaTrader中随意切换时间周期。 设置周期时您必须睁大眼睛。


Indicators All CCI, RSI, ADX

原代码： https://www.mql5.com/en/code/8094

