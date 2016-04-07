CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

IINwmarrows - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1462
Ranking:
(5)
Publicado:
Actualizado:
IINWMARROWS.mq4 (3.44 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: Last little modified by Iin Zulkarnain

Indicador IINwmarrows. Como siempre, muestra cuándo vender y cuándo comprar, pero no es todo tan fácil ya que debe redibujarse.


Indicador iinwmarrows

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8091

AMA Slope AMA Slope

Indicador AMA Slope.

All ADX, RSI, CCI. All ADX, RSI, CCI.

Usando estos indicadores, Usted puede no conmutar los períodos del gráfico en MetaTrader. Ya que todos los períodos estarán delante sus ojos.

b-SharingDoW b-SharingDoW

Obtención de los resultados de la prueba de los EAs por días de la semana.

FanSimple8_4MEn FanSimple8_4MEn

El indicador muestra la dirección del movimiento del precio; la señal de 8 (9) TFs (1M-1W); a 8 MAs (definición 5,21,55).