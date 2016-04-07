Mira cómo descargar robots gratis
IINwmarrows - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1462
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor: Last little modified by Iin Zulkarnain
Indicador IINwmarrows. Como siempre, muestra cuándo vender y cuándo comprar, pero no es todo tan fácil ya que debe redibujarse.
Indicador iinwmarrows
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8091
