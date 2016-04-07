Usando estos indicadores, Usted puede no conmutar los períodos del gráfico en MetaTrader. Ya que todos los períodos estarán delante sus ojos.

Obtención de los resultados de la prueba de los EAs por días de la semana.

El indicador muestra la dirección del movimiento del precio; la señal de 8 (9) TFs (1M-1W); a 8 MAs (definición 5,21,55).