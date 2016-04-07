CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MTF_Waddah_Attar_ExplosionSA - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
1170
Ranking:
(7)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: Eng. Waddah Attar

Indicador modificado de Waddah Attar Explosion.

Indicador Mtf_waddah_attar_explosionsa m2

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8095

Indicador de los niveles de soporte y resistencia Indicador de los niveles de soporte y resistencia

Indicador de los niveles de soporte y resistencia. Los niveles en sí no se calculan (como, por ejemplo, los de pivote), sino se leen desde un archivo de texto de un determinado formato.

up3x1 up3x1

Un EA con excelentes características en H1 para EUR/USD. Se utilizaban los indicadores MA.

All ADX, RSI, CCI. All ADX, RSI, CCI.

Usando estos indicadores, Usted puede no conmutar los períodos del gráfico en MetaTrader. Ya que todos los períodos estarán delante sus ojos.

AMA Slope AMA Slope

Indicador AMA Slope.