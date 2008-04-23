Смотри, как бесплатно скачать роботов
All ADX, RSI, CCI. - индикатор для MetaTrader 4
Автор: mladen
С помощью этих индикаторов, Вы можете не переключать периоды графика в MetaTrader. Так как все периоды будут у Вас перед глазами.
Так же есть и Стохастик, TTF и WRP.
Индикаторы All CCI, RSI, ADX
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8094
