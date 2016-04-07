CodeBaseSecciones
MTF_Stochastic_SmL - indicador para MetaTrader 4

Autor: Christof Risch (iya)

Indicador MTF_Stochastic_SmL. Utiliza las señales de Stochastic.

Descripción breve. (Espero que le haya gustado este indicador. El recoloreo de la vela actual no era tan impecable como pensaba. Pero esta versión tiene que ser más conveniente para el estocástico real de otro período, en cuanto sea posible.

TimeFrame - 0 [1=M1, 5=M5, 15=M15, ..., 1440=D1, 10080=W1, 43200=MN1]
KPeriod - 5
DPeriod - 3
Slowing - 3
MAMethod - 0 [0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA]
PriceField - 0 [0=Hi/Low, 1=Close/Close]



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8083

