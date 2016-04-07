Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MTF_Stochastic_SmL - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1012
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Christof Risch (iya)
Indicador MTF_Stochastic_SmL. Utiliza las señales de Stochastic.
Descripción breve. (Espero que le haya gustado este indicador. El recoloreo de la vela actual no era tan impecable como pensaba. Pero esta versión tiene que ser más conveniente para el estocástico real de otro período, en cuanto sea posible.
TimeFrame - 0 [1=M1, 5=M5, 15=M15, ..., 1440=D1, 10080=W1, 43200=MN1]
KPeriod - 5
DPeriod - 3
Slowing - 3
MAMethod - 0 [0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA]
PriceField - 0 [0=Hi/Low, 1=Close/Close]
Indicador indicatori_ mtf_stochastic_sml
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8083
Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Muestra diferentes recomendaciones, particularmente para la compra y la venta en relaciones porcentuales, el precio actual, etc.Dolly_Trading Times _3
Indicador Dolly_Trading Times _3. Muestra la hora de trabajo.
Indicador MTF_OsMA_Lc. Indicador modificado OsMACD_M (también conocido como OsMA_Lc). Lo único que ahora OsMA_Lc se llama a través de iCustom.MTF_WildersDMI_v1m
Indicador MTF_WildersDMI_v1m. Es una versión más del indicador WildersDMI_v1. Trabaja con el indicador ADX_WildersDMI_v1m.