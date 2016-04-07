Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MTF_OsMA_Lc - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 916
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: SOK
Indicador MTF_OsMA_Lc. Indicador modificado OsMACD_M (también conocido como OsMA_Lc). Lo único que ahora OsMA_Lc se llama a través de iCustom.
TimeFrame - 0;
FastEMA - 12;
SlowEMA - 26;
SignalSMA - 9;
AplyingPrice - 0;
Indicador indicatori_ mtf_osma_lc
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8082
Indicador MTF_Stochastic_SmL. Utiliza las señales de Stochastic.Dolly_Graphics_v11-GMTShift
Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Muestra diferentes recomendaciones, particularmente para la compra y la venta en relaciones porcentuales, el precio actual, etc.
Indicador MTF_WildersDMI_v1m. Es una versión más del indicador WildersDMI_v1. Trabaja con el indicador ADX_WildersDMI_v1m.Funciones ObjectGetValue_ByCurrent .....Delta_ByCurrent .....Delta_ByTimeShift .....Delta_PerBar
Es un script de texto con las funciones que calculan el valor real de la ordenada Y del objeto gráfico. Es útil observar el proceso de formación de la barra.