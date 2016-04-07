CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MTF_OsMA_Lc - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
916
Ranking:
(4)
Publicado:
MTF_OsMA_Lc.mq4 (2.48 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: SOK

Indicador MTF_OsMA_Lc. Indicador modificado OsMACD_M (también conocido como OsMA_Lc). Lo único que ahora OsMA_Lc se llama a través de iCustom.

TimeFrame - 0;
FastEMA - 12;
SlowEMA - 26;
SignalSMA - 9;
AplyingPrice - 0;



Indicador indicatori_ mtf_osma_lc

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8082

MTF_Stochastic_SmL MTF_Stochastic_SmL

Indicador MTF_Stochastic_SmL. Utiliza las señales de Stochastic.

Dolly_Graphics_v11-GMTShift Dolly_Graphics_v11-GMTShift

Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Muestra diferentes recomendaciones, particularmente para la compra y la venta en relaciones porcentuales, el precio actual, etc.

MTF_WildersDMI_v1m MTF_WildersDMI_v1m

Indicador MTF_WildersDMI_v1m. Es una versión más del indicador WildersDMI_v1. Trabaja con el indicador ADX_WildersDMI_v1m.

Funciones ObjectGetValue_ByCurrent .....Delta_ByCurrent .....Delta_ByTimeShift .....Delta_PerBar Funciones ObjectGetValue_ByCurrent .....Delta_ByCurrent .....Delta_ByTimeShift .....Delta_PerBar

Es un script de texto con las funciones que calculan el valor real de la ordenada Y del objeto gráfico. Es útil observar el proceso de formación de la barra.