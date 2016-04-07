Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Muestra diferentes recomendaciones, particularmente para la compra y la venta en relaciones porcentuales, el precio actual, etc.

Indicador MTF_WildersDMI_v1m. Es una versión más del indicador WildersDMI_v1. Trabaja con el indicador ADX_WildersDMI_v1m.

Es un script de texto con las funciones que calculan el valor real de la ordenada Y del objeto gráfico. Es útil observar el proceso de formación de la barra.