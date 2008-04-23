请观看如何免费下载自动交易
加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
MTF_Stochastic_SmL - MetaTrader 4脚本
作者： Christof Risch (iya)
指标 MTF_Stochastic_SmL。使用信号Stochastic'а。
简短描述 (翻译:我希望你们能够喜欢这个指标 ! 当前的这个指标并不像我想象的那么完美，但是这个版本的指标可能更接近现实随机的另一个时间周期:) )
TimeFrame - 0 [1=M1, 5=M5, 15=M15, ..., 1440=D1, 10080=W1, 43200=MN1]
KPeriod - 5
DPeriod - 3
Slowing - 3
MAMethod - 0 [0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA]
PriceField - 0 [0=Hi/Low, 1=Close/Close]
Индикатор indicatori_ mtf_stochastic_sml
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8083
