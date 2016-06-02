インディケータMTF_OsMA_Lc。再開発されたインディケータOsMACD_M (OsMA_Lc) のコードです。更に、iCustom()関数で呼び出されるようになりました。

インディケータDolly_Graphics_v11-GMTShiftこのインディケータは、買い取引参考や売り注文参考（百分率で）など色々な推奨を出します。

インディケータDolly_Trading Times _3。稼働時間を表示します。