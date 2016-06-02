私たちのファンページに参加してください
MTF_Stochastic_SmL - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1261
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: Christof Risch (iya)
インディケータMTF_Stochastic_SmL。ストハスティックスのシグナルを取引の為に使用します。
説明 (翻訳: 興味を持ってくれたらうれしいです!現在ローソク足の塗り替えは思ったほどよくないですが、最新バージョンは実際のストハスティックスに近づけるはずです。
TimeFrame - 0 [1=M1, 5=M5, 15=M15, ..., 1440=D1, 10080=W1, 43200=MN1]
KPeriod - 5
DPeriod - 3
Slowing - 3
MAMethod - 0 [0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA]
PriceField - 0 [0=Hi/Low, 1=Close/Close]
インディケータMTF_Stochastic_SmL
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8083
