Автор: Christof Risch (iya)



Индикатор MTF_Stochastic_SmL. Использует сигналы Stochastic'а.



Краткое пояснение (перевод: Я надеюсь, что Вам понравится этот индикатор! Перекрашивание текущей свечи не было столь же безупречно, как я думал, но эта версия должна теперь ближе подойти к фактическому стохастику от другого периода насколько это возможно:) )



TimeFrame - 0 [1=M1, 5=M5, 15=M15, ..., 1440=D1, 10080=W1, 43200=MN1]

KPeriod - 5

DPeriod - 3

Slowing - 3

MAMethod - 0 [0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA]

PriceField - 0 [0=Hi/Low, 1=Close/Close]







