MTF_Stochastic_SmL - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5722
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: Christof Risch (iya)
Индикатор MTF_Stochastic_SmL. Использует сигналы Stochastic'а.
Краткое пояснение (перевод: Я надеюсь, что Вам понравится этот индикатор! Перекрашивание текущей свечи не было столь же безупречно, как я думал, но эта версия должна теперь ближе подойти к фактическому стохастику от другого периода насколько это возможно:) )
TimeFrame - 0 [1=M1, 5=M5, 15=M15, ..., 1440=D1, 10080=W1, 43200=MN1]
KPeriod - 5
DPeriod - 3
Slowing - 3
MAMethod - 0 [0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA]
PriceField - 0 [0=Hi/Low, 1=Close/Close]
Индикатор indicatori_ mtf_stochastic_sml
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8083
