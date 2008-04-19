CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MTF_Stochastic_SmL - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5722
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: Christof Risch (iya)

Индикатор MTF_Stochastic_SmL. Использует сигналы Stochastic'а.

Краткое пояснение (перевод: Я надеюсь, что Вам понравится этот индикатор! Перекрашивание текущей свечи не было столь же безупречно, как я думал, но эта версия должна теперь ближе подойти к фактическому стохастику от другого периода насколько это возможно:) )

TimeFrame - 0 [1=M1, 5=M5, 15=M15, ..., 1440=D1, 10080=W1, 43200=MN1]
KPeriod - 5
DPeriod - 3
Slowing - 3
MAMethod - 0 [0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA]
PriceField - 0 [0=Hi/Low, 1=Close/Close]



Индикатор indicatori_ mtf_stochastic_sml

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8083

Dolly_Graphics_v11-GMTShift Dolly_Graphics_v11-GMTShift

Индикатор Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Показывает различные рекомендации, в частности на покупку и продажу в процентном отношении, текущую цену и т.д.

Dolly_Trading Times _3 Dolly_Trading Times _3

Индикатор Dolly_Trading Times _3. Показывает рабочее время.

MTF_OsMA_Lc MTF_OsMA_Lc

Индикатор MTF_OsMA_Lc. Переписанный индикатор OsMACD_M(он же OsMA_Lc). Только теперь OsMA_Lc вызывается через iCustom.

MTF_WildersDMI_v1m MTF_WildersDMI_v1m

Индикатор MTF_WildersDMI_v1m. Еще одна версия индикатора WildersDMI_v1. Работает с индикатором ADX_WildersDMI_v1m.