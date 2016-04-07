Mira cómo descargar robots gratis
Dolly_Trading Times _3 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 884
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: no especificado
Indicador Dolly_Trading Times _3. Muestra la hora de trabajo.
Indicador dolly_trading times 3
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8085
