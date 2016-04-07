CodeBaseSecciones
Indicadores

Dolly_Trading Times _3 - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
884
Ranking:
(3)
Publicado:
Autor: no especificado

Indicador Dolly_Trading Times _3. Muestra la hora de trabajo.


Indicador dolly_trading times 3

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8085

