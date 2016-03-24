Indikator MTF_WildersDMI_v1m. Eine weitere Version von dem Indikator WildersDMI_v1. Arbeitet mit dem Indikator ADX_WildersDMI_v1m.

Indikator MTF_OsMA_Lc. Kopiert Indikator OsMACD_M (it OsMA_Lc). Jetzt nur noch OsMA_Lc verursacht durch iCustom.

Indikator Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Zeigt vielfältige Empfehlungen vor allem für Kauf und Verkauf in prozentualen Bezug, den aktuellen Preis...

Indikator Dolly_Trading Times _3. Zeigt die Stunden an denen gehandelt wird.