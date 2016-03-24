und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MTF_Stochastic_SmL - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 929
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Christof Risch (iya)
Indikator MTF_Stochastic_SmL. Verwendet Signals Stochastic'а.
TimeFrame - 0 [1=M1, 5=M5, 15=M15, ..., 1440=D1, 10080=W1, 43200=MN1]
KPeriod - 5
DPeriod - 3
Slowing - 3
MAMethod - 0 [0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA]
PriceField - 0 [0=Hi/Low, 1=Close/Close]
Indicator mtf_stochastic_sml
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8083
Indikator MTF_OsMA_Lc. Kopiert Indikator OsMACD_M (it OsMA_Lc). Jetzt nur noch OsMA_Lc verursacht durch iCustom.MTF_WildersDMI_v1m
Indikator MTF_WildersDMI_v1m. Eine weitere Version von dem Indikator WildersDMI_v1. Arbeitet mit dem Indikator ADX_WildersDMI_v1m.
Indikator Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Zeigt vielfältige Empfehlungen vor allem für Kauf und Verkauf in prozentualen Bezug, den aktuellen Preis...Dolly_Trading Times _3
Indikator Dolly_Trading Times _3. Zeigt die Stunden an denen gehandelt wird.