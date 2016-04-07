Autor: Mods and stuff by Linuxser for Forex-TSD



Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Muestra diferentes recomendaciones, particularmente para la compra y la venta en relaciones porcentuales, el precio actual, etc.

Lea la descripción para cada objeto al final del código (en inglés).



La discusión se llevaba a cabo aquí.

Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift