Dolly_Graphics_v11-GMTShift - indicador para MetaTrader 4
Autor: Mods and stuff by Linuxser for Forex-TSD
Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Muestra diferentes recomendaciones, particularmente para la compra y la venta en relaciones porcentuales, el precio actual, etc.
Lea la descripción para cada objeto al final del código (en inglés).
La discusión se llevaba a cabo aquí.
Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift
