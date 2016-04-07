CodeBaseSecciones
Indicadores

Dolly_Graphics_v11-GMTShift - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1156
Ranking:
(2)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: Mods and stuff by Linuxser for Forex-TSD

Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Muestra diferentes recomendaciones, particularmente para la compra y la venta en relaciones porcentuales, el precio actual, etc.

Lea la descripción para cada objeto al final del código (en inglés).

La discusión se llevaba a cabo aquí.


Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8084

Dolly_Trading Times _3 Dolly_Trading Times _3

Indicador Dolly_Trading Times _3. Muestra la hora de trabajo.

GTerminal_V5 Graphic orders and indicators GTerminal_V5 Graphic orders and indicators

Ejecución de órdenes según las líneas inclinadas del gráfico. Las órdenes gráficas han sido implementadas en el Probador de Estrategias para el trading real y el aprendizaje.

MTF_Stochastic_SmL MTF_Stochastic_SmL

Indicador MTF_Stochastic_SmL. Utiliza las señales de Stochastic.

MTF_OsMA_Lc MTF_OsMA_Lc

Indicador MTF_OsMA_Lc. Indicador modificado OsMACD_M (también conocido como OsMA_Lc). Lo único que ahora OsMA_Lc se llama a través de iCustom.