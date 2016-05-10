Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MTF_Stochastic_SmL - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 814
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Christof Risch (iya)
Indicador MTF_Stochastic_SmL. Utiliza sinais do indicador Stochastic.
TimeFrame - 0 [1=M1, 5=M5, 15=M15, ..., 1440=D1, 10080=W1, 43200=MN1]
KPeriod - 5
DPeriod - 3
Slowing - 3
MAMethod - 0 [0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA]
PriceField - 0 [0=Hi/Low, 1=Close/Close]
Indicador mtf_stochastic_sml
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8083
Indicador MTF_OsMA_Lc. É um cópia do Indicador OsMACD_M . Porém o OsMA_Lc é originado pelo iCustom.MTF_WildersDMI_v1m
Indicador MTF_WildersDMI_v1m. Mais uma versão do indicador WildersDMI_v1. Funciona com o indicador ADX_WildersDMI_v1m.
Indicador Dolly_Graphics_v11-GMTShift. Mostra várias recomendações, em particular os termos perecentuais das posições compradas e vendidas, nos preços correntes.Dolly_Trading Times _3
Indicador Dolly_Trading Times _3. Exibe horas trabalhadas.