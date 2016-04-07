CodeBaseSecciones
MTF_WildersDMI_v1m - indicador para MetaTrader 4

Autor: igorad

Es una versión más del indicador WildersDMI_v1. Trabaja con el indicador ADX_WildersDMI_v1m, conocido como WildersDMI_v1.

Descripción breve.

MA_Length - Período del suavizado adicional
DMI_Length - Período DMI
ADX_Length - Período ADX
ADXR_Length - Período ADXR
UseADX - Usar ADX: 0-off, 1-on
UseADXR - Usar ADXR: 0-off, 1-on


MTF_OsMA_Lc MTF_OsMA_Lc

Indicador MTF_OsMA_Lc. Indicador modificado OsMACD_M (también conocido como OsMA_Lc). Lo único que ahora OsMA_Lc se llama a través de iCustom.

MTF_Stochastic_SmL MTF_Stochastic_SmL

Indicador MTF_Stochastic_SmL. Utiliza las señales de Stochastic.

Funciones ObjectGetValue_ByCurrent .....Delta_ByCurrent .....Delta_ByTimeShift .....Delta_PerBar Funciones ObjectGetValue_ByCurrent .....Delta_ByCurrent .....Delta_ByTimeShift .....Delta_PerBar

Es un script de texto con las funciones que calculan el valor real de la ordenada Y del objeto gráfico. Es útil observar el proceso de formación de la barra.

Universal Investor Universal Investor

Es un Asesor Experto universal para el trading de cartera a largo plazo.