MTF_WildersDMI_v1m - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 991
- Ranking:
-
- Publicado:
Autor: igorad
Es una versión más del indicador WildersDMI_v1. Trabaja con el indicador ADX_WildersDMI_v1m, conocido como WildersDMI_v1.
MA_Length - Período del suavizado adicional
DMI_Length - Período DMI
ADX_Length - Período ADX
ADXR_Length - Período ADXR
UseADX - Usar ADX: 0-off, 1-on
UseADXR - Usar ADXR: 0-off, 1-on
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8081
