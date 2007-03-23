Смотри, как бесплатно скачать роботов
OsMACD - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор OsMACD является объединением цветных индикаторов Moving Average of Oscillator(OsMA) и Moving Average Convergence/Divergence(MACD).
Здесь представлены два варианта индикатора:
- OsMACD:
OsMACD
- и OsMACD_M:
OsMACD_M
