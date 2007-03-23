CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

OsMACD - индикатор для MetaTrader 4

Сергей | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7518
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор OsMACD является объединением цветных индикаторов Moving Average of Oscillator(OsMA) и Moving Average Convergence/Divergence(MACD).

Здесь представлены два варианта индикатора:

- OsMACD:

OsMACD

- и OsMACD_M:



OsMACD_M

FloatPivot FloatPivot

Простой индикатор плавающего опорного центра и его ближайших уровней сопротивления и поддержки.

Comment2 Comment2

Библиотека Comment2 расширяет возможности стандартной функции Comment для вывода комментариев.

Визуализация тестирования. Ручная торговля. Визуализация тестирования. Ручная торговля.

Тестирование "ручных" стратегий на истории. Проверьте свой алгоритм торговли, не вникая в тонкости программирования!

TimeLib by BabyBear TimeLib by BabyBear

Дополнительные функции для работы с переменными datetime.